De Alemanha à Tiririca, Roma vira piada em memes após o 7 a 1

A equipe da capital italiana foi goleada de forma implacável pela Fiorentina

A Roma foi goleada por 7 a 1 pela Fiorentina nesta quarta-feira (30), em jogo válido pelas quartas de final da Coppa Italia e que teve transmissão AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais do DAZN e aqui na Goal Brasil. Uma eliminação pesada e que promete dar muita dor de cabeça aos Giallorossi.

Mas quem não tem nada com isso são os internautas e a impressionante criatividade que emana com velocidade assustadora nas redes sociais. Tão cedo o apito final soou na Itália, as redes sociais propagaram vários memes que vão desde a lembrança dos 7 a 1 da Alemanha até mesmo à música “Florentina”, sucesso de 1996 na voz do humorista Tiririca. Confira abaixo!

A partir do 5 a 1, as contas da Roma no Twitter pararam de divulgar o número de gols da Fiorentina. pic.twitter.com/tzmhSHA8We — Calciopédia (@calciopedia) 30 de janeiro de 2019

Qual 7 a 1 sofrido pela Roma você é? FAÇA O TESTE! pic.twitter.com/qFXXbSDIuu — Calciopédia (@calciopedia) 30 de janeiro de 2019

tadinho da Roma cara — John Stewart (@heversondiias) 30 de janeiro de 2019

ESPERA ESPERA A FIORENTINA DEU 7-1 NA ROMA .... — (@1893Rmm) 30 de janeiro de 2019

é tão costumeiro a Roma levar 7 gols que a impressão que fica é que todo ano isso acontece — nervous breakdown (@dozeX) 30 de janeiro de 2019

Rapaz, Roma tomou 7 a 1 da Fiorentina pic.twitter.com/w4tvZuC86X — Renato Thibes (@renatothibes) 30 de janeiro de 2019

Sorte de Dia: Você não é um torcedor da Roma... pic.twitter.com/Ohb7CcQMpy — Fuleragem FC (@fuleragemfc) 30 de janeiro de 2019

Roma teve sua história CUSPIDA e ESCARRADA kkkkkkk pic.twitter.com/CHzlY86XhL — Bola Fora (@oficialbolafora) 30 de janeiro de 2019