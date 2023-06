DC United x Real Salt Lake ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da MLS

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na internet

DC United e Real Salt Lake duelam na noite deste sábado (17), a partir das 20h30, no estádio Audi Feld, em Washington, pela 26ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da Apple TV, no streaming.

Vindo de derrota no jogo passado, o DC United estacionou na oitava colocação da Conferência Leste, com 23 pontos. Do outro lado, o Real Salt Lake não perde há três jogos e está em 11º lugar da Conferência Oeste, com 20 pontos.

Prováveis escalações

DC United: Miller, Greene, Pálsson, Birnbaum, Pines, Santos, Durkin, O'Brien, Fountas, Klich e Benteke.

Real Salt Lake: MacMath, Hidalgo, Glad, M. Silva, Brody, Ojeda, Ruiz, Savarino, Luna, Musovski e Méndez.

Desfalques

DC United

Sem desfalques confirmados.

Real Salt Lake

Sem desfalques confirmados.

Quando é?