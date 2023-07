DC United x Inter Miami ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da MLS

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 22ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

DC United e Inter Miami duelam na noite deste sábado (8), a partir das 20h30, no estádio Audi Feld, em Washington, pela 22ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da Apple TV, no streaming.

Vindo de vitória no jogo passado, o DC United ocupa a oitava colocação da Conferência Leste, com 29 pontos. Do outro lado, o Inter Miami não vence há quatro jogos e está na lanterna da Conferência Oeste, com 17 pontos.

Prováveis escalações

DC United: Miller, Greene, Pálsson, Birnbaum, Pines, Santos, Durkin, O'Brien, Fountas, Klich e Benteke. Técnico: Wayne Rooney.

Inter Miami: Callender; Fray, McVey e Allen; Taylor, Ruiz, Arroyo e Negri; Cremaschi, Pizarro e Martínez. Técnico: Tata Martino.

Desfalques

DC United

Sem desfalques confirmados.

Inter Miami

Sem desfalques confirmados.

Quando é?