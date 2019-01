DAZN transmite os jogos em português? Quem são os narradores?

DAZN anunciou sua chegada ao Brasil com os direitos exclusivos de Copa Sul-Americana, Serie A e Ligue 1 e promete movimentar o mercado esportivo aqui

Previsto para chegar oficialmente ao Brasil em março de 2019, o DAZN, serviço de streaming de esportes, foi apresentado ao público em novembro de 2018. Com transmissão nos canais do DAZN no YouTube e no Facebook, além da própria Goal Brasil.

Como alguns fanáticos por futebol ainda possuem dúvidas em relação ao DAZN, preparamos um conteúdo especial para que todos conheçam melhor esta grande novidade no mundo dos esportes. Neste link, você pode tirar todas as suas dúvidas.

DAZN vai transmitir os jogos em português? Quem serão os narradores?

Sim, nós normalmente teremos transmissões com narração e comentários em português.

Nós normalmente temos apresentadores, narradores e comentaristas locais, nos países em que transmitimos. Na Itália, anunciamos Luis Figo e Andriy Shevchenko como comentaristas da Serie A. Na Alemanha, Per Mertesacker assinou conosco para ser o apresentador nas partidas da Uefa Champions League. Nos Estados Unidos, fechamos com Sugar Ray Leonard e Michael Buffer como parte da nossa equipe de boxe. Faremos a mesma coisa no Brasil.