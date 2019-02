DAZN vai ter Desimpedidos na transmissão de partida do PSG

Maior grupo de influenciadores de esporte da internet brasileira, o Desimpedidos vai estrear, neste sábado, uma parceria com o DAZN. Chicungunha, Fred e Bolívia serão os responsáveis por toda a transmissão do jogo PSG x Bordeaux, pela Ligue 1, que terá transmissão exclusiva nas redes sociais do DAZN e aqui na Goal.

A narração ficará por conta de Chicungunha, enquanto Fred e Bolívia farão os comentários. O jogo começa às 14h (horário de Brasília).

(Foto: Divulgação/Desimpedidos)

"O Desimpedidos construiu sua audiência por falar de igual para igual com o torcedor. As transmissões oficiais são tradicionalmente restritas e sem identificação com a voz da torcida. Essa parceria com o DAZN inova ao elevar o fã de futebol de espectador a protagonista” , comenta Rafael Grostein, Diretor Executivo do Desimpedidos.



"O Desimpedidos está tomando conta! Nós amamos o que eles fazem, assim como milhões de pessoas que seguem eles. Colocá-los no comando da apresentação e dos comentários vai trazer um sabor emocionante e imprevisível para a nossa cobertura, automaticamente reforçando a nossa marca com os fãs", Johnny Devit, Chief Marketing Officer do DAZN.