DAZN vai transmitir partidas da Sul-Americana em parceria com clubes

As equipes brasileiras terão a oportunidade de transmitir suas partidas gratuitamente pelo Facebook até o lançamento da plataforma digital, em março

A plataforma de streaming DAZN anunciou, nesta segunda-feira (4), uma parceria com clubes brasileiros para a transmissão dos duelos da Copa Sul-Americana de 2019.

Os confrontos do torneio serão transmitidos ao vivo e de graça pela página do Facebook do DAZN e dos times brasileiros participantes, além do canal do Youtube do próprio DAZN, até o lançamento oficial da plataforma digital, em março.

Bahia, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Fluminense e Santos serão as equipes representantes do país no campeonato.

O DAZN é o primeiro serviço de streaming 100% esportivo a anunciar parceria com clubes brasileiros para transmitir simultaneamente suas partidas da Copa Sul-Americana pelo Facebook e Youtube.

As equipes representantes terão a oportunidade de transmitir suas partidas gratuitamente pelo Facebook até o lançamento da plataforma, assim como já acontece com outras competições de futebol como a Ligue 1, Serie A e Coppa Italia.

Veja a programação da Copa Sul-Americana do DAZN:

Terça-feira, 5 de fevereiro: Unión La Calera (Chile) x Chapecoense – 21h30 (de Brasília);

Quarta-feira, 6 de fevereiro: Botafogo x Defensa y Justicia (Argentina) – 21h30 (de Brasília);

Quinta-feira, 7 de fevereiro: Bahia x Liverpool (Uruguai) – 19h15 (de Brasília);

Terça-feira, 12 de fevereiro: C. A. River Plate (Uruguai) x Santos – 19h15 (de Brasília);

Quarta-feira, 13 de fevereiro: Fluminense x Dep. Antofagasta (Chile) – 21h30 (de Brasília);

Quinta-feira, 14 de fevereiro: Corinthians x Racing (Argentina) – 21h30 (de Brasília);

Terça-feira, 19 de fevereiro: Chapecoense x Unión La Calera (Chile) – 21h30 (de Brasília);

Quarta-feira, 20 de fevereiro: Defensa y Justicia x Botafogo – 21h30 (de Brasília);

Quinta-feira, 21 de fevereiro: Liverpool (Uruguai) x Bahia – 19h15 (de Brasília);

Terça-feira, 26 de fevereiro: Dep. Antofagasta (Chile) x Fluminense – 21h30 (de Brasília);

Quarta-feira, 27 de fevereiro: Racing (Argentina) x Corinthians – 21h30 (de Brasília).