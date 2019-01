DAZN chega ao Brasil com direitos de Sul-Americana, Ligue 1 e Serie A

Maior serviço de streaming esportivo do mundo anuncia sua chegada ao mercado brasileiro a partir de março de 2019

Maior serviço de streaming esportivo do planeta, ao vivo e por demanda, o DAZN anunciou sua chegada ao Brasil. A plataforma já tem os direitos para exibir no país, a partir de março de 2019, a Ligue 1 francesa, a Serie A italiana e a Copa Sul-Americana.

“O futebol é um estilo de vida no Brasil. Por isso, fazer os lançamentos com direitos de transmissão tão significativos é um grande momento para o DAZN, consolidando-nos como a emissora esportiva que mais cresce no mundo. Expandimos nossa presença para nove países – quatro deles em apenas dois anos – e isso é apenas o começo”, disse Simon Denyer, CEO do grupo DAZN, em comunicado oficial.

Com atuação em países como Japão, Alemanha, Áustria, EUA e Canadá, entre outros, o DAZN é um serviço de streaming que trabalha exclusivamente com transmissões esportivas. Por meio de uma assinatura, o interessado pode acessar o conteúdo oferecido pela maioria dos dispositivos existentes – TVs, smartphones, tablets, consoles de videogames e PCs.

No Brasil, a DAZN tem contrato de exclusividade com a Conmebol pelos direitos da Sul-Americana por quatro temporadas. Os acordos por Serie A e Ligue 1, por sua vez, vão até 2021, e a plataforma promete anunciar mais competições relevantes em breve.

O serviço será lançado oficialmente no Brasil em março de 2019. Até lá, no entanto, a DAZN vai disponibilizar a transmissão dos jogos de PSG e Juventus, em Ligue 1 e Serie A, respectivamente, de forma gratuita na internet, por meio de suas páginas no Facebook e no Youtube.

Confira a lista de jogos completa

DATA HORÁRIO PARTIDAS 07/12 19h30 Juventus x Inter* 08/12 15h PSG x Montpellier* 15/12 16h Dijon x PSG* 15/12 19h30 Torino x Juventus* 22/12 TBC PSG x Nantes* 22/12 19h30 Juventus x Roma* 26/12 14h Atalanta x Juventus* 29/12 11h30 Juventus x Sampdoria* 12/1 tbc TBC Amiens x PSG* 19/1 tbc TBC Juventus x Chievo* 26/1 tbc TBC PSG x Rennes* 27/1 tbc TBC Lazio x Juventus* 2/2 tbc TBC Juventus x Parma 2/2 tbc TBC Lyon x PSG 9/2 tbc TBC PSG x Bordeaux 9/2 tbc TBC Sassuolo x Juventus 16/2 tbc TBC Saint-Étienne x PSG 16/2 tbc TBC Juventus X Frosinone 23/2 tbc TBC Bologna X Juventus 23/2 tbc TBC PSG x Nimes 02/3 tbc TBC Caen x PSG 03/3 19h30 Napoli x Juventus

*jogos que já foram trasmitidos