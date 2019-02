DAZN anuncia Neymar como embaixador global da plataforma

Craque do PSG e da Seleção fala da relação especial do brasileiro com o esporte e projeta parceria de sucesso

No mesmo dia em que lança oficialmente a plataforma na Espanha, o DAZN anuncia Neymar como novo embaixador-global da marca. O craque brasileiro se junta a Cristiano Ronaldo, o boxeador Saúl “Canelo” Alvarez e o motociclista Marc Márquez como um dos principais rostos do único serviço de streaming exclusivamente voltado para esportes.

“Crescer no Brasil significa amar esporte, especialmente futebol. Brasileiros apoiam os times e os atletas que eles amam. Eu acho que o DAZN tem o mesmo tipo de paixão por esporte e quer que as pessoas possam aproveitar isso da maneira mais fácil e acessível possível. Esporte deveria ser algo disponível para todo mundo e estou feliz de me juntar a uma marca que tem esse objetivo em seu DNA”, disse Neymar.

Embora neste momento esteja afastado dos gramados por uma nova lesão no pé direito, Neymar será uma das estrelas do DAZN no Brasil. O PSG, do astro, é uma das principais da Ligue 1, um dos torneios que a plataforma exibirá com exclusividade no país, além da Serie A e a Copa Sul-Americana.

O DAZN será lançado oficialmente no Brasil em algumas semanas, mas desde dezembro vem exibindo, ao vivo e de graça, partidas das três competições em suas redes sociais.