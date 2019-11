David Villa anuncia aposentadoria; quais jogadores da Espanha de 2010 seguem na ativa?

Atacante espanhol foi fundamental para o único título mundial da Fúria e estava jogando no Vissel Kobe, do Japão

O atacante espanhol David Villa anunciou nesta quarta-feira (13) a sua aposentadoria dos gramados. Atualmente Villa joga no Vissel Kobe, do (o mesmo time de Iniesta) e atuará até o final da temporada japonesa, que acaba em 31 de janeiro. O centroavante foi um dos principais jogadores da campeã do mundo em 2010, agora ele se tornará o nono jogador daquela geração a pendurar as chuteiras.

Villa estreou como profissional em 2001, pelo Sportig Gijón, passou pelo Real Zaragoza e , onde ganhou notoriedade. Em 2010, ele desembarcou em . No Barça, Villa já era um atleta consagrado e atuou por quatro anos na equipe blaugrana. Ele ainda jogou uma temporada no até se mudar para o New Yor City, onde permaneceu até o começo de 2019. Em janeiro desse ano ele se transferiu para o Vissel Kobe, do Japão, para jogar ao lado do ex-companheiro de Barça e seleção, Andrés Iniesta.

O espanhol encerra sua carreira com 13 títulos em seu currículo, os quais se destacam uma (2010), uma (2008), uma (2010/11) e três LaLiga (2010/11, 2012/13 e 2013/14).

Da geração vitoriosa da Espanha que conquistou a Copa do Mundo na África do Sul, sobraram apenas 14 jogadores na ativa. Nove deles, contando com Villa, ja penduraram as chuteiras e seguiram suas carreiras de outras formas.

Carlos Marchena, Carles Puyol, Xavi Hernández, Fernando Torres, Joan Capdevila, Victor Valdés, Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa e agora David Villa são os nove dos 23 nomes que não atuam mais como jogadores profissionais.

O grupo dos 14 jogadores que continuam na ativa é formado por Iker Casillas, Raul Albiol, Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Cesc Fàbregas, Juan Mata, Sergio Ramos, Sergio Busquets, Pedro, Fernando Llorente, Javi Martinez, David Silva, Jesus Navas e Pepe Reina.