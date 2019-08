David Luiz 'no bolso', Vini Jr. sem brilho e mais: o Top 5 do Brasil no futebol europeu

David Luiz vai mal contra o Liverpool, Vinicius Junior é criticado na Espanha e desconhecidos brilham na Premier League. Veja os destaques brasileiros

Os brasileiros bombaram no fim de semana do futebol europeu, seja para o lado positivo ou negativo. David Luiz foi muito mal na derrota do para o . Na , Neymar voltou a ser assunto com lesões importantes no elenco do , enquanto Vinícius Júnior foi criticado pela imprensa espanhola. Já na Premier League, dois atacantes "desconhecidos", Joelinton e Wesley Moraes, brilharam nesta rodada do futebol inglês.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

A Goal preparou um Top 5 sobre a atuação dos brasileiros que mereceram destaque no futebol europeu neste fim de semana.

David Luiz 'no bolso' de Salah



Foto: Getty Images

David Luiz teve uma tarde para se esquecer no Anfield. O revés por 3 a 1 do Arsenal para o Liverpool marcou negativamente o zagueiro brasileiro. Ele foi protagonista em dois gols do mandante no jogo válido pela terceira rodada da Premier League.

O defensor cometeu o primeiro erro ao fazer pênalti sobre Mohamed Salah no início do segundo tempo. Na ocasião, ele puxou a camiseta do egípcio. A arbitragem flagrou o lance e assinalou infração. O atacante marcou na cobrança aos 49 minutos.

Pouco tempo mais tarde, aos 58 minutos, ele voltou a falhar em um lance com Mohamed Salah. O brasileiro foi facilmente driblado pelo egípcio, que só foi parar no gol defendido por Leno.

Mohamed Salah may have ended David Luiz's career with this 😳pic.twitter.com/L7LR4lvNAK — Goal (@goal) August 24, 2019

Vinicius Junior criticado em empate



Foto: Getty Images

O amargou empate por 1 a 1 com o no Santiago Bernabéu, neste sábado (24), e o resultado fez com que as críticas voltassem ao elenco Merengue e nem mesmo o jovem Vinicius Junior foi poupado.

O jornal espanhol Marca contestou a atuação do atacante, que entrou aos 12 minutos do segundo tempo no lugar de James Rodríguez, afirmando que Vinicius Junior não mudou o cenário do jogo.

"Sua entrada em campo deixou o Real Madrid mais preso em sua estrutura. Se colocou em sua zona natural, jogando pelo lado esquerdo. Logo, foi para a direita explorar o cansaço de Nacho. Porém, fez más decisões e foi presa fácil para a defesa. Seu brilho e sua alegria se apagaram", escreveu o Marca.

Conhece? Joelinton e Wesley Moraes marcam na Premier League



Foto: Getty Images

Dois jogadores desconhecidos do público brasileiro brilharam na Premier League neste fim de semana. Wesley Moraes foi o nome da vitória do por 2 a 0 sobre o , na tarde desse sábado (24). Joelinton fez o único gol do triunfo do sobre o em Londres.

Comprado por 22 milhões de libras do Brugge, da , Wesley Moraes brilhou em campo na vitória do Aston Villa. O brasileiro fez o primeiro gol do jogo, ocorrido no sábado, e ainda participou de toda a jogada do segundo, anotado por Anwar El Ghazi. Ele não deu assistência, mas foi quem puxou o contra-ataque no lance que sacramentou o resultado positivo.



Foto: Getty Images

Joelinton foi a contratação mais cara da história do Newcastle. Comprado por 40 milhões de euros, o atacante de 23 anos se destacou com as cores do time na tarde deste domingo (25). Ele balançou a rede dos Spurs e garantiu a vitória do time fora de casa.

GOL BRASILEIRO NA PREMIER LEAGUE!



Joelinton abre o placar para o Newcastle@SpursOfficial 0 x 1 @NUFC pic.twitter.com/EKwyEjsws4 — Sigam @90goalsBR (@Sigam90goalsBR1) August 25, 2019

E o Neymar?



Foto: Getty Images

Mesmo em condições de jogar, de acordo com o técnico Thomas Tuchel, Neymar ficou fora do triunfo do PSG sobre o , pelo .

O brasileiro segue sem saber qual será o seu futuro. Porém, diante dos acontecimentos do fim de semana, pode ter uma novidade em breve. Ele viu Kylian Mbappé e Cavani se lesionarem no confronto, o que pode exigir que ele volte ao time.

Por outro lado, Neymar viu Antoine Griezmann brilhar no e alguns torcedores do clube brincarem sobre a necessidade de sua contratação.

Firmino elogiado e com drible inacreditável



Foto: Getty Images

Roberto Firmino também teve um fim de semana inesquecível. O craque brasileiro recebeu elogios de Virgil van Dijk e deu um drible espetacular sobre Dani Ceballos no jogo entre Liverpool e Arsenal, pela terceira rodada da Premier League.

Mais artigos abaixo

Em entrevista à talkSPORT, o zagueiro de 28 anos foi perguntado sobre o melhor jogador com quem trabalhou e não titubeou: "serei um pouco tendencioso e vou dizer um dos meus colegas de time. Eu diria Roberto Firimino".

Em campo, logo após a entrevista do companheiro de equipe, Firmino correspondeu e fez um lance de efeito no duelo.