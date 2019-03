David Beckham vira estátua no LA Galaxy; confira como ficou

Antes da abertura da temporada, o LA Galaxy prestou uma grande homenagem a David Beckham. Ao lado de sua mulher e filho, o ex-jogador inaugurou a sua estátua em frente ao estádio do clube. O objeto é o primeiro do novo espaço conhecido como a Praça das lendas.

Beckham é um dos grandes ídolos da história do clube depois de chegar ao Galaxy em 2007 vindo do Real Madrid e fazer parte da equipe californiana durante seis anos.

"Quando cheguei a Los Angeles, me disseram que esta era a cidade onde os sonhos se realizavam. Hoje meu sonho se tornou realidade", disse em seu discurso.

Watch David Beckham join the #LAGalaxy Ring of Honor live at @dignityhealthsp: https://t.co/zhdrzkugiR pic.twitter.com/13E6fAHSST