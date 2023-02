David Alaba pretere Karim Benzema no The Best, vota em Lionel Messi e enfrenta "climão" no Real Madrid

Capitão da Áustria, Alaba alegou que seu voto em Lionel Messi foi uma escolha como uma equipe

Depois que Lionel Messi, atacante do PSG, conquistou o prêmio The Best de melhor jogador do mundo, o voto de alguns capitães e técnicos de seleções foi questionado pelo público do futebol. Dentre eles, a opção de David Alaba, zagueiro do Real Madrid e da seleção austríaca.

Na votação, representando o time da Áustria, o defensor escolheu o craque argentino, que disputava o prêmio com Benzema, seu companheiro de clube, como melhor jogador do mundo.

Com a repercussão, Alaba usou as redes sociais para se explicar, dizendo que seu voto foi nada mais que uma opção coletiva de seus colegas de seleção.

"No resultado do Prêmio Fifa The Best, a seleção austríaca escolheu os votos como uma equipe, não apenas eu. Qualquer pessoa da equipe tem direito a votar e é assim que procedemos."

"Todo mundo sabe, principalmente o Karim (Benzema), o quanto admiro ele e suas atuações. E já disse várias vezes que para mim ele é o melhor atacante do mundo; que ainda é. Sem dúvida", disse Alaba.

Antes da sua declaração, o jogador do Real Madrid foi alvo de ataques e ofensas racistas em suas redes sociais, enquanto os torcedores espanhóis subiram a hashtag "AlabaOut", em português "fora Alaba".