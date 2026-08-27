O estádio "Camp Nou", do Barcelona, tornou-se o principal candidato a sediar a final da Liga dos Campeões da Europa em 2029, em meio a uma disputa acirrada com o estádio inglês de Wembley.

O jornal catalão "Mundo Deportivo" noticiou nesta quinta-feira que a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) considera o estádio Camp Nou a opção preferida em relação ao estádio de Wembley para ser escolhido na reunião do comitê executivo marcada para o próximo dia 15 de setembro, na cidade grega de Thessaloniki.

Acrescentou que o fato de a construção do estádio não estar concluída devido às obras não representa um obstáculo, mas a imagem de uma final europeia com a presença de 104.600 torcedores é uma imagem incomparável para a União das Federações Europeias de Futebol.

O estádio Camp Nou sediou a final da Liga dos Campeões da Europa duas vezes: a primeira, quando o Milan venceu o Steaua Bucareste (4 a 0) em 1989, e a segunda, quando o Manchester United venceu o Bayern de Munique (2 a 1) em 1999.

O jornal destacou que a proposta do Barcelona, apoiada pela prefeitura de Barcelona, pelo governo da Catalunha, pela Real Federação Espanhola de Futebol e pelo governo espanhol, é considerada a mais favorita a vencer o direito de sediar a final europeia em detrimento do estádio de Wembley.

A não conclusão da construção do estádio não representa um obstáculo para a Uefa, que conhece o projeto em seus detalhes mais precisos, incluindo a instalação do teto no próximo verão.

A entidade intensificou suas visitas ao canteiro de obras para dar sinal verde ao retorno do estádio à Liga dos Campeões da Europa em dezembro de 2025.

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