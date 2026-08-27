O Chelsea se classificou na noite de quinta-feira para a próxima fase da Copa da Liga Inglesa. Na fase de 32 avos de final, a equipe do técnico Xabi Alonso foi forte demais para o Luton Town, da League One, em Stamford Bridge, e venceu por 2 a 0. Danny Welbeck foi decisivo logo de cara com seu primeiro gol pelo clube.

O Chelsea entrou em campo com um time titular forte. A linha atrás do centroavante Welbeck, por exemplo, foi formada por Estêvão, Cole Palmer e Morgan Rogers. Os dois holandeses, Emmanuel Emegha e Jorrel Hato, começaram no banco. Hato entraria na metade da segunda etapa.

Como era de se esperar, o Chelsea foi o time dominante em seu estádio e também criou as oportunidades necessárias. O goleiro do Luton, Josh Keeley, porém, fez algumas belas defesas.

Palmer, Estêvão e, entre outros, não conseguiram superar o irlandês com suas finalizações e tampouco vencer o goleiro irlandês. A frustração aumentava no Chelsea, algo de que os torcedores do Luton que viajaram para o jogo aproveitaram ao máximo.

Cinco minutos após o intervalo, saiu enfim o tão esperado gol. O recém-chegado Pep Chavarría (Rayo Vallecano) acertou uma deliciosa virada de jogo para Estêvão, que rolou para Malo Gusto. O francês colocou o cruzamento na cabeça de Welbeck, cuja cabeçada morreu no fundo da rede: 1 a 0.

O Chelsea passou a ter ainda mais controle da partida e acabou com qualquer dúvida a dez minutos do fim. Estêvão se livrou de seu marcador direto com uma bela pedalada e finalizou para marcar, com desvio no jogador do Luton Hakeem Odoffin: 2 a 0.

O Chelsea agora pode voltar suas atenções para domingo, quando recebe o Brighton & Hove Albion. Já o Luton terá, na mesma tarde, um jogo fora de casa contra o Mansfield Town, dois níveis abaixo.