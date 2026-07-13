Danny Makkelie reage com tristeza ao falecimento de Rob Dieperink: “O mundo parou completamente”

Danny Makkelie reagiu com uma mensagem emocionante no LinkedIn ao falecimento de Rob Dieperink. Na manhã desta segunda-feira, foi divulgado que o árbitro de 38 anos faleceu repentinamente.

“Esta manhã, recebi a notícia devastadora de que meu amigo, colega e companheiro de equipe Rob Dieperink faleceu repentinamente”, escreve Makkelie. “Nesse momento, o mundo simplesmente para.”

“Nada mais parece importante. Há pouco tempo, conversamos durante a Copa do Mundo, e agora ele não está mais aqui. É irreal e quase impossível de compreender.”

“A tristeza, a descrença e o desânimo prevalecem. Nesses momentos, você percebe como o futebol — e, na verdade, tudo na vida — é relativo. Muitas das coisas com as quais nos preocupamos diariamente de repente perdem completamente o sentido.”

“Meus pensamentos estão, antes de tudo, com sua família, sua companheira, seus amigos e todos que o amavam. Desejo a todos eles uma força incrível neste momento inimaginavelmente difícil. Descanse em paz, Rob. Sentiremos muito a sua falta.”

Makkelie trabalhou muito com Dieperink como VAR. Eles também iriam juntos para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

No entanto, a FIFA acabou decidindo não levar Dieperink, depois que ele se viu envolvido em um escândalo em maio, ao ser detido em Londres sob suspeita de abuso sexual de um menor. Por fim, todas as acusações contra Dieperink foram arquivadas por falta de provas.