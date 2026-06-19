Danjuma conta em detalhes como está Nouri: “Estive com ele anteontem”

Arnaut Danjuma deu notícias positivas sobre a saúde de Abdelhak Nouri. O atacante de 29 anos do Valencia, que é amigo do ex-jogador do Ajax, contou no programa “Het Oranje Café” que Nouri, agora com 29 anos, está melhorando aos poucos. Segundo Danjuma, o empenho da família dele é o que mais o impressiona.

Durante a conversa, falou-se sobre a fratura na perna que o astro canadense Ismaël Koné sofreu ontem à noite contra o Catar, após o que Danjuma enfatizou o grande impacto que situações como essa têm no círculo próximo de um jogador. Nesse contexto, ele citou a situação de Nouri. “Ainda anteontem estive na casa de Abdelhak Nouri. Quando vejo coisas assim, fico muito comovido. No caso de Nouri, o que a família dele faz por ele. As pessoas não percebem o que isso significa”, afirmou Danjuma.

“Quando você vê isso na TV, fica comovido. Mas quando você vê de perto o que as pessoas próximas precisam fazer para que ele volte ao mais alto nível, isso não dá para explicar com palavras. Essas pessoas dedicam sangue, suor e lágrimas a isso”, contou Danjuma. O jogador da seleção falou, cheio de admiração, sobre a dedicação da família de seu amigo.

Danjuma enfatizou que qualquer um que veja de perto o que acontece nos bastidores não pode deixar de ter respeito pela maneira como Nouri está sendo cuidado. “Quando você vê o que a família dele faz, não dá para explicar com palavras. Só dá para aplaudir e torcer para que ele se recupere.”

“É um bom lembrete para nós mesmos”, disse Danjuma. “Dá para tirar força disso. Todos estão rezando por ele. Isso faz você perceber o que realmente importa na vida.”

“Quando você vê o que a família dele está fazendo por ele. Ele está até melhorando cada vez mais e reagindo melhor. O trabalho que está sendo feito nos bastidores para que ele tenha uma vida melhor é simplesmente impressionante. Então, só podemos ser gratos por podermos estar aqui. Tudo o que está envolvido nisso não dá para explicar com palavras.”