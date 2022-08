Danilo se reinventa na Juventus, atua como zagueiro e agrada Allegri

Lateral direito de origem, o jogador de 31 anos atua de forma centralizada e pode atuar inclusive desta forma pela seleção brasileira

Aos 31 anos, Danilo se reinventou pela Juventus, o que pode ajudar a seleção brasileira de Tite na Copa do Mundo 2022, que será disputado em novembro, no Qatar. Lateral direito de origem, o brasileiro passou a atuar como zagueiro sob o comando de Massimiliano Allegri na equipe italiana.

Desde a temporada passada, quando o técnico retornou ao Allianz Stadium, o jogador fez ao menos sete jogos como zagueiro. Ele atuou seis vezes na posição em 2021/2022 e participou de mais um compromisso na função no início da atual temporada.

No empate por 1 a 1 contra a Roma, no último sábado (27), Danilo atuou como zagueiro por 90 minutos. Ele formou a linha defensiva ao lado do lateral direito De Sciglio, do zagueiro Bremer e do lateral esquerdo Alex Sandro.

O futebol apresentado no fim de semana foi enaltecido por Allegri após a igualdade da equipe contra o time da capital italiana: "Danilo fez um bom jogo. Estou satisfeito com o seu desempenho, bem como com todos os defensores que tenho à minha disposição. Ele pode jogar à direita, à esquerda e no meio. Ter jogadores assim é importante".

A versatilidade com as cores da Juventus pode ajudar o técnico Tite na montagem da seleção brasileira. Danilo deve ser um dos nomes para a lateral direita em novembro de 2022. Além do jogador, o veterano Daniel Alves, que vive má fase no Pumas, é uma das alternativas. A comissão técnica ainda avalia Emerson, do Tottenham, Fagner, do Corinthians, e Gilberto, do Benfica. Até o zagueiro Eder Militão, do Real Madrid, pode atuar improvisado na função.