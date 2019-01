Danilo, lateral do City: “Vinicius Jr. cresce a cada jogo”

O brasileiro também analisou a situação de Neymar no PSG e afirma que gostaria de vê-lo no Real Madrid

Danilo Luiz, jogador do Manchester City, comentou em entrevista à rádio espanhola Marca sobre alguns colegas brasileiros que também competem em equipes europeias, como Vinicius Jr. e Neymar.

“Ele é um garoto com muito futuro, desde que veio para Madrid eu assisto seus jogos e vejo como cresce a cada partida. Ele é um típico jogador brasileiro que dribla facilmente e acho que ele vai ter muitos anos no Real Madrid”, disse o lateral-direito a respeito do ex-Flamengo.

Ao ser questionado sobre Neymar, atacante do Paris Saint-Germain, Danilo afirma que o vê “muito tranquilo” no time.

“Não creio que esteja pensando em mudar, mas pela relação que tenho com o Real Madrid, gostaria de vê-lo lá no futuro”, declarou.

Por fim, o brasileiro afirmou que está feliz no City, e que espera poder jogar a final da Champions League neste ano.

“Estou muito contente. Na semana passada nasceu meu segundo filho, João Pedro. Estamos todos felizes, espero que ele seja um atacante, que faça os de trás sofrerem muito”, afirmou em tom de brincadeira. “Quero estar na final da Champions, mas contra o Real Madrid seria muito complicado. Entretanto, temos que evoluir muito como equipe para alcançar esse objetivo”, concluiu.