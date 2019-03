Avelar na seleção e Avelenda! Confira os melhores memes do lateral do Corinthians

Lateral-esquerdo faz gol da vitória contra o Ituano e corinthianos comemoram de diversas formas inusitadas

Com o gol marcado contra o , Danilo Avelar não só deu a vitória do sobre o Ituano na última rodada do . O lateral-esquerdo, que vive uma relação de amor e ódio com a torcida alvinegra, foi motivo de graça dos corinthianos, o que rendeu diversas reações engraçadas. Algumas delas até provocam os rivais.

Confira os memes do camisa 35 que circulam pela internet.

Eu quando falei mal do Danilo Avelar. pic.twitter.com/zGakJhTWBz — Toretto (@dominevess) 21 mars 2019

Que Deus tenha piedade do seu time pq o Danilo Avelar não vai ter — Cavalinho SCCP (@CavaIinho) 21 mars 2019

Danilo Avelar é o vice artilheiro do Corinthians em 2019. Expliquem essa, ateus. — Corinthians Paulista (@sccp) 21 mars 2019

Danilo Avelar

Alô Tite pic.twitter.com/rQcLm2L7Cc — corinthians (@israelrealparke) 21 mars 2019

Gols em 2019:



Danilo Avelar: 4 gols

Borja: 3 gols pic.twitter.com/yAfJIN4TyN — Sccp News (@_sccpnews) 21 mars 2019

eu apagando todos os tweets em que eu critiquei o craque Danilo Avelar pic.twitter.com/10M3TIxNmd — Sté Ramalho 🦅 (@ste_ramalho) 21 mars 2019