Daniel Alves se pronuncia após convocação: "Não estamos aqui para agradar todo mundo"

Nome contestado pelos torcedores na lista de Tite, lateral se pronunciou sobre críticas

Com o anúncio dos 26 escolhidos pelo técnico Tite nesta segunda-feira (7) para representar o Brasil na Copa do Mundo no Qatar, um nome certamente foi o mais contestado entre os torcedores: Daniel Alves. O lateral se transferiu para o Pumas, do México, em julho, fazendo 12 jogos pela equipe mexicana.

O lateral, que havia ficado de fora da Copa do Mundo de 2018 por lesão, publicou um vídeo em suas redes sociais horas após o anúncio de sua convocação para o Mundial no Qatar.

''Hoje é dia de vitória, hoje é dia de vitória. E por isso estou muito feliz ao receber esta notícia me enche de orgulho e satisfação, né. Porque quatro anos atrás estávamos aí na mesma situação e acabou por causa de uma lesão grave, ficando de fora. As lágrimas naquele dia eram de tristeza e hoje elas são de alegria. Por isso a frase clichê: “Nunca desista dos teus sonhos” é real, porque eu estou aqui para comprovar isso", disse o lateral.

Terceiro jogador com mais jogos na história da seleção brasileira com 124 jogos, Dani Alves também falou sobre as críticas que a sua convocação recebeu.

''Infelizmente não estamos aqui para agradar todo mundo, nem é meu objetivo. Mas estamos aqui para não falhar com aqueles que confiam na nossa entrega, na nossa dedicação, no amor que sentimos pelo esporte, no amor que sentimos por esta camisa, no amor que sentimos poder lograr grandes coisas com esta camisa."

Apesar das críticas sofridas pela convocação para a Copa, Daniel Alves foi presença constante nas listas recentes de Tite, sendo capitão da seleção na Copa América de 2019, e eleito o melhor jogador da competição na ocasião.