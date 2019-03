Daniel Alves machuca o joelho pelo PSG e será cortado da Seleção

Lateral-direito saiu ainda no primeiro tempo do jogo entre PSG e Marseille e tem retorno frustrado à equipe de Tite

Daniel Alves se tornou mais uma baixa entre os convocados pela após sair ainda no primeiro tempo do jogo entre e Olympique de Marseille, no último domingo, com dores no joelho esquerdo.

O lateral-direito será cortado da lista de Tite, uma vez que o problema é grave e os próximos compromissos do estão marcados para os dias 23 e 26 de março, contra Panamá e , respectivamente.

Confira os números de Daniel Alves na temporada atual da :

A Seleção Brasileira começou a se apresentar em no último domingo. Nesta segunda-feira, a equipe realiza seu primeiro treino no Estádio do Bessa, no .

Daniel Alves faria seu retorno à equipe nacional depois de quase um ano ausente. A última vez em que ele esteve em campo com a camisa verde e amarela foi no dia 27 de março de 2018, na vitória sobre a , em Berlim.

Desde então, o lateral-direito esteve fora de 13 jogos, incluindo os cinco da campanha na da por uma lesão no joelho direito, sofrida pelo PSG pouco antes do Mundial. Além dele, Filipe Luís e Vinicius Jr. tiveram que ser substituídos por Alex Telles e David Neres, respectivamente, nos últimos dias.