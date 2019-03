Daniel Alves machuca o joelho pelo PSG e deve ser cortado da Seleção

Lateral-direito saiu do jogo ainda no primeiro tempo e se tornou dúvida para amistosos contra Panamá e República Tcheca

Daniel Alves se tornou mais uma provável baixa entre os convocados pela após sair ainda no primeiro tempo do jogo entre e Olympique de Marseille com dores no joelho esquerdo.

A situação deve resultar na substituição do jogador na lista de Tite, uma vez que os próximos compromissos do estão marcados para os dias 23 e 26 de março, contra Panamá e , respectivamente.

Confira os números de Daniel Alves na temporada atual da :

O jogador faria seu retorno à equipe nacional depois de quase um ano ausente. A última vez que Daniel esteve em campo com a camisa verde e amarela foi no dia 27 de março, na vitória sobre a em Berlim.

Desde então, o lateral-direito esteve de fora de 13 jogos, incluindo os cinco da campanha na da por uma lesão no joelho direito, também atuando pelos parisienses. Além dele, Filipe Luís e Vinicius Jr. tiveram que ser substituídos por Alex Telles e David Neres.