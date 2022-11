Incontestável na última década, Daniel Alves é, talvez, o nome mais controverso entre os candidatos de Tite por uma vaga na Copa do Mundo do Qatar. Aos 39 anos, o lateral-direito vive a expectativa de estar entre os 26 escolhidos, mas convive com fortes críticas por ainda ser uma opção na seleção brasileira.







Ninguém pode dizer que Dani não tem se esforçado. A transferência para o Pumas, do México, foi pensando única e exclusivamente na Copa do Mundo do Qatar. No entanto, os primeiros meses do brasileiro por lá não foram tão fáceis.







“A passagem de Dani Alves pelo Pumas até aqui foi irregular porque o elenco esteve mal. A torcida tentou coloca-lo como culpado porque é o jogador mais caro do elenco, mas na verdade, a impressão que se tem é que o desempenho dele foi de médio para bom. Os resultados não ajudaram. Ele foi vaiado em dois jogos porque as pessoas apontaram ele como culpado.







Dani rendeu de médio para bem, se tivesse que dar uma nota, seria oito. Não destruiu na liga, não foi o melhor da liga, mas teve boas estatísticas. Teve passes importantes, foram quatro assistências e poderiam ter sido 10. ele gerou muitas ocasiões de gols, mas foram despedaçadas pelos atacantes. Os atacantes do Pumas foram os piores da liga”, disse Juan Pablo Lopéz, jornalista mexicano que acompanha o dia a dia do Pumas.







Dani disputou apenas 12 jogos com a camisa do Pumas, mas jogou os 90 minutos em todos os jogos, não foi substituído nenhuma vez. Com o calendário de jogos do time mexicano encerrado de maneira precoce na temporada, desde o início de outubro, Daniel Alves decidiu manter a forma no CT do Barcelona, na Espanha.







Na semana passada, Cléber Xavier, assistente de Tite, Fábio Mahseredjian, preparador físico e Bruno Baquete, analista de desempenho, estiveram no CT do Barça para acompanhar os treinos de Daniel. A impressão foi positiva. Além das atividades, o jogador segue um cronograma rígido de alimentação.







Daniel Alves tem usado com frequência suas redes sociais para mostrar as atividades com a equipe B do Barcelona. Volta e meia o lateral faz uma publicação mostrando todo seu trabalho.







Apesar de toda a dedicação, a idade e a inatividade de Daniel Alves é um ponto negativo na hora de avaliar a sua convocação. A última partida oficial do lateral foi no dia 23 de setembro, na vitória de 2 a 1 do Pumas sobre o Puebla.







Sabendo da boa possibilidade de não levar Daniel Alves, Tite deixou claro que pode buscar outra opção no setor. Na última data FIFA, por exemplo, o técnico optou por colocar um zagueiro na posição. Coube ao zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, ser utilizado na função como suplente de Danilo, praticamente garantido entre os 26.







“O Militão, para mim, foi uma surpresa agradável, foi mais do que eu imaginava. Não imaginava que ele pudesse tanto, com tanta desenvoltura. Então, passa a ser uma opção sim, naquilo que é a solidez defensiva para deixar os jogadores com versatilidade e criatividade na frente mais livres”.







Tim Vickery, especialista em futebol sul-americano, por outro lado, defende que não seria absurda uma convocação de Daniel Alves, pensando no atual modelo de jogo da seleção e como Tite enxerga o lateral-direito hoje em sua equipe.







“Seleção é processo. A gente está vendo isso muito claro com Tite agora, os benefícios de ter um ciclo de quatro anos. Neste processo, ficou muito claro qual é o papel do lateral. Se alguém está pensando em Dani Alves para ser o lateral tipo Cafu, Maicon, ou o Dani do passado, isso não existe dentro do modelo de jogo da seleção. Um modelo onde lateral vira um homem extra no meio-campo, compondo a linha, chegando na frente somente como elemento surpresa. Desgaste muito menos um jogador com a idade dele. Acho fundamental entender isso. Se apostar nele para fazer uma função até fisicamente limitada, em que bate com as características dele nesta fase da carreira. Como reserva, jogando numa função da seleção brasileira e não pensando nos outros clubes por onde passou, não seria totalmente absurdo a convocação de Daniel Alves”