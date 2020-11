Dani Alves tem atuação quase perfeita e mostra que é fundamental para o São Paulo

Camisa 10 do Tricolor não consegue evitar eliminação, mas demonstrou que pode ser importante em jogos decisivos atuando como meia

Um gol e duas assistências. Dani Alves foi o melhor jogador do no Morumbi a noite desta quarta-feira, 4 de novembro. O desempenho foi digno de um camisa 10, mesmo com a eliminação nos minutos finais para o Lanús. Porém, Dani demonstrou que pode ser muito útil para o Tricolor no restante da temporada.

Atuando mais uma vez no meio de campo, o jogador de 37 anos chegou a 50 jogos com a camisa do São Paulo e ainda não tinha um jogo com tanto destaque. No Paulista, antes da pandemia, ele chegou a anotar dois gols contra o Oeste, mas faltava uma atuação de destaque nas principais competições.

Dani foi muito cobrado pela torcida após aparecer nas redes sociais batucando com os amigos na reta final da recuperação no braço e também pelo mau desempenho diante do Grêmio, quando atuou na lateral. Antes disso, ainda em 2019, ele já alvo de críticas nas más atuações do time.

Contra o Lanús, a classificação não veio, mas vale destacar a atuação do camisa 10 são paulino. Além do gol e das assitências, Dani Alves foi muito atuante no jogo todo. Foram 114 passes certos de 126 tentados (90% de acerto), três desarmes e uma grande chance criada.

Fora da , ainda restam duas competições para o maior vencedor da história do futebol tentar o seu primeiro título com o São Paulo. O Tricolor segue vivo na Copa do e ainda tem boas chances no Campeonato Brasileiro. E a atuação de Dani Alves pode ser uma guinada em sua trajetória no Morumbi.

Dani se mostrou decisivo e fundamental para o Tricolor em um jogo importante. Já contra o Flamengo, o desempenho dele já havia sido satisfatório, como o de todo time naquele jogo.

Em 50 jogos pelo São Paulo, são nove gols e seis assistências. Nenhum título, ignorado por Tite na seleção e muita cobrança por parte da torcida são paulina. No entanto, o veterano está pronto para reverter este cenário.