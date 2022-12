“Tranquilo”, Daniel Alves entende as críticas e tem a chance de mostrar que também pode ajudar Brasil em campo

Lateral falou pela primeira vez com a imprensa e detalhou os motivos de ter sua convocação tão questionada

Daniel Alves falou com a imprensa pela primeira vez, nesta quinta-feira (1), desde o início da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Qatar. O lateral será o capitão da equipe na partida desta sexta (2), diante de Camarões, e esteve ao lado de Tite na entrevista coletiva prévia ao jogo. Alguns dos principais pontos foram, claro, os questionamentos e críticas sobre sua convocação ao torneio.

Com um semblante tranquilo, Dani respondeu a todas as perguntas sem alterar o tom ou fazer contestações. Pelo contrário, o veterano entendeu ser algo natural e destacou que, se estivesse atuando no Barcelona hoje, o tom em relação à sua convocação seria diferente.

“É normal que as pessoas contestem pela idade, por não estar no melhor momento, mas a seleção e a Copa não é somente estar no melhor momento no clube. É estar no melhor momento dentro da seleção. E isso que procurei fazer desde 2003, quando cheguei à equipe pela primeira vez. Historicamente, na seleção brasileira, sempre alguém teve que pagar a conta. Se eu estivesse no Barcelona, dificilmente esse debate estaria acontecendo agora.”

Segundo uma pessoa próxima ao jogador, Daniel Alves tem lidado bem com as críticas e desconfianças. O lateral procura focar no que tem que fazer dentro de campo e em ajudar na harmonia dentro do vestiário do Brasil. Conforme já trouxe a GOAL, o jogador é o principal responsável pela união entre os mais jovens e os mais experientes do elenco que disputa este Mundial.

O carinho dos atletas no vestiário também tem sido fundamental para Dani encarar as críticas: ele conta o respeito e a confiança dos jogadores e da comissão técnica. Nesta sexta-feira, também terá a chance de provar que pode ajudar a seleção dentro de campo.