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Jeroen van Poppel

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Dallinga fecha transferência muito cobiçada de até 11 milhões de euros

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T. Dallinga

Thijs Dallinga vai trocar o Bologna pelo 1. FC Köln, informa Florian Plettenberg. Segundo o jornalista de transferências da Sky Sport, os dois clubes chegaram a um acordo total por um empréstimo do atacante de 26 anos, com opção de compra fixada em 11 milhões de euros.

A transferência, segundo Plettenberg, está totalmente acertada entre Bologna e Köln. Apenas os exames médicos e a assinatura do contrato separam Dallinga de sua mudança para a Bundesliga.

O Köln já vinha trabalhando intensamente nos últimos dias para contratar o atacante holandês. Anteriormente, já havia ficado claro que o Bologna estava disposto a colaborar com uma saída temporária e que o próprio Dallinga também estava aberto a uma transferência para a Alemanha.

Com a ida para o Köln, Dallinga terá pela frente sua terceira grande liga estrangeira. O atacante já atuou pelo Toulouse na Ligue 1 e joga pelo Bologna, na Serie A, desde o verão de 2024.

Na Itália, porém, Dallinga nunca conseguiu se firmar definitivamente como titular. Seus números pelo Bologna são, até o momento, 80 jogos oficiais, com 12 gols marcados e oito assistências.

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Dallinga ainda tem contrato com o Bologna até meados de 2028. Apesar disso, o clube italiano agora o libera por empréstimo, enquanto o Köln garante, com a opção de compra, a possibilidade de contratá-lo em definitivo mais tarde.

O jogador, que tem uma convocação pela seleção holandesa, é avaliado pelo Transfermarkt em nove milhões de euros. Assim, o Köln poderá contratá-lo em definitivo por 11 milhões de euros ao fim do período de empréstimo.

Antes de sua aventura no exterior, Dallinga jogou na Holanda por FC Emmen, FC Groningen e Excelsior.

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