O Ajax fez uma partida fraca na quinta-feira contra o Shelbourne FC, mas, apesar do surpreendente empate por 2 a 2, se classificou para os playoffs da Conference League. Daley Blind, apesar do segundo tempo ruim, do qual não participou, não está nem um pouco preocupado com o Ajax.

O Ajax saiu na frente com Julian Brandt em Dublin. Os irlandeses, aguerridos, jogaram tudo o que podiam e chegaram ao empate. O time de Amsterdã parecia avisado, mas, depois do 1 a 2 de Anton Gaaei, o Shelbourne voltou a reagir. No ruim segundo tempo, o Ajax já não conseguiu ficar em vantagem pela terceira vez.

"Tínhamos o controle, mas em alguns momentos nos deixamos intimidar pela luta que eles entregam", disse Blind à Ziggo Sport. "Temos que sair dessa com muito mais calma, fazer triangulações, encontrar tranquilidade, nos reorganizar e então voltar a atacar. Agora demos a eles a esperança de que ainda havia algo a conquistar. Você não quer dar a eles essa sensação."

Blind foi então questionado se a atuação do Ajax era motivo de preocupação. "Preocupação com o quê?", respondeu o veterano. "Não, certamente não. Acho que nós, como equipe, estamos justamente mostrando quais diretrizes seguimos. Que o jogo é muito mais positivo, muito mais ofensivo, e claro, acabamos de começar com este treinador. Não dá para esperar que tudo funcione perfeitamente de imediato."

"Também não será a última vez que faremos uma partida abaixo. Mas é importante aprender com isso e crescer a cada jogo, querer crescer a cada treino, e acho que, depois de duas rodadas, você simplesmente avança. Se talvez formos longe na Conference League no fim da temporada, ninguém mais vai falar sobre este jogo."

"É uma qualidade vencer jogos, mesmo quando você não joga bem. Foi isso que fizemos em duas partidas", concluiu Blind. Depois da magra vitória por 3 a 1 sobre o Shelbourne no jogo de ida, na semana passada, Julian Brandt e Gaaei marcaram no Tolka Park, mas, de forma surpreendente, isso não foi suficiente para a vitória.

Blind sabe que os torcedores do Ajax esperavam uma vitória. "Viemos aqui para vencer, e 2 a 2 não é o resultado que você espera. No segundo tempo, fiquei principalmente deitado na maca de massagem por causa da pancada que levei no canto, então vi pouco do segundo tempo", disse Blind, que não entrou em mais detalhes sobre seus "problemas físicos".