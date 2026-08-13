O Ajax fez uma partida fraca nesta quinta-feira contra o Shelbourne FC, mas se classificou para os playoffs da Conference League apesar do surpreendente empate por 2 a 2. Daley Blind não está nem um pouco preocupado com o Ajax, apesar do mau segundo tempo, do qual ele não participou.

O Ajax saiu na frente em Dublin com Julian Brandt. Os irlandeses, intensos, jogaram com tudo o que tinham e chegaram ao empate. O time de Amsterdã parecia advertido, mas, depois do 1 a 2 de Anton Gaaei, o Shelbourne voltou a reagir. No fraco segundo tempo, o Ajax já não conseguiu ficar em vantagem pela terceira vez.

"Tivemos o controle, mas em alguns momentos nos deixamos intimidar pela luta que eles impõem", disse Blind à Ziggo Sport. "Precisamos sair disso com muito mais calma, fazer triangulações, encontrar tranquilidade, nos reorganizar e então voltar a atacar. Agora demos a eles a esperança de que ainda havia algo a buscar. Você não quer passar essa sensação para eles."

Blind então foi questionado se a atuação do Ajax é motivo de preocupação. "Preocupação com o quê?", respondeu o veterano. "Não, com certeza não. Acho que, como equipe, estamos justamente mostrando quais diretrizes seguimos. Que o jogo é muito mais positivo, muito mais ofensivo e, claro, acabamos de começar com este treinador. Não dá para esperar que tudo funcione perfeitamente de imediato."

"Também não será a última vez que faremos uma partida abaixo. Mas é importante aprender com isso e crescer a cada jogo, querer crescer a cada treino, e acho que, ao longo de duas rodadas, você simplesmente avança. Se no fim da temporada talvez chegarmos longe na Conference League, ninguém mais vai falar sobre este jogo."

"É uma qualidade vencer jogos mesmo quando você não joga bem. Foi o que fizemos ao longo de dois jogos", concluiu Blind. Depois da magra vitória por 3 a 1 sobre o Shelbourne no jogo de ida na semana passada, Julian Brandt e Gaaei marcaram no Tolka Park, mas, de forma surpreendente, isso não foi suficiente para a vitória.

Blind sabe que os torcedores do Ajax esperavam uma vitória. "Viemos aqui para vencer, e o 2 a 2 não é o resultado que você espera. No segundo tempo, fiquei principalmente deitado na maca de massagem por causa da pancada que levei no canto, então vi pouco do segundo tempo", disse Blind, que não entrou em mais detalhes sobre suas 'queixas físicas'.