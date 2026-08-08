Daan Rots: “Ouço por terceiros que ele gostaria de ir para o Ajax”

Daan Rots recebeu sinais de que Noa Lang está aberto a um retorno ao Ajax. O atacante do FC Twente conta no podcast de futebol VERSUZ que ouviu, por meio de pessoas próximas, que Lang veria com bons olhos uma transferência para Amsterdã.

O Ajax tem Lang no radar como possível sucessor de Mika Godts. O ponta belga está fortemente na mira do Paris Saint-Germain e, segundo informações anteriores, poderia sair por um valor de aproximadamente 60 milhões de euros.

Rots é questionado no VERSUZ sobre a possível chegada de Lang ao Ajax e, em seguida, trouxe uma informação surpreendente. “Eles querem o Noa Lang mesmo, né?”, começa o ponta do FC Twente.

Depois, Rots explica o que ele próprio ouviu. “Ouvi por terceiros que o Noa Lang também quer muito isso. Foi o que ouvi”, afirmou o atacante.

Na sequência, Rots reforça mais uma vez que Lang não descarta de antemão um retorno a Amsterdã. “Ouço que ele está aberto ao Ajax. Mas esse também é o clube dele, não é?”, diz.

Uma transferência de Lang parece possível, agora que ele pode deixar o Napoli. O atacante da seleção holandesa, segundo informações anteriores, não tem mais futuro no clube italiano e poderia sair por cerca de 25 milhões de euros.







