Da infância à Copa do Mundo... Uma coincidência emocionante que une Messi e Yamal

Uma nova coincidência envolvendo Lionel Messi e Lamine Yamal causou espanto, depois que uma reportagem revelou uma ligação inesperada entre os nomes dos dois astros, somando-se a uma longa série de semelhanças que os unem há anos.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, a famosa foto em que Lionel Messi aparece segurando um bebê desconhecido, com apenas alguns meses de idade, chamado Lamine Yamal, voltou a dar o que falar no mundo todo depois que essa criança se tornou a nova estrela do Barcelona, quebrando todos os recordes para jogadores tão jovens.

Mas o que muitos não esperavam é que essa coincidência não fosse senão o início de uma série de conexões curiosas.

A reportagem destacou vários fatos que fazem com que a relação entre Messi, Lamine Yamal e o Barcelona ultrapasse os limites da lógica, já que a criança que apareceu ao lado de Messi foi criada, assim como a lenda argentina, na academia “La Masia”, e vestiu a camisa número 19 ao ser promovido antecipadamente para o time principal, assim como Messi fez, antes de passar a usar a camisa número 10 também, tornando-se estrela do clube e da seleção; depois, os dois se encontrariam na final da Copa do Mundo, onde Lamine disputaria a final aos 19 anos, enquanto Messi teria 39, no dia 19 de julho, o número que ambos já vestiram anteriormente.

O “Mundo Deportivo” destacou que os exemplos acima são apenas alguns, mas há outras coincidências que unem Messi e Yamal.

E esclareceu que, entre essas coincidências, destaca-se uma relacionada aos nomes, que a reportagem descreveu como “louca”.

A reportagem mencionou que, se pegarmos as duas primeiras letras de cada parte do nome completo de Messi: Lionel Andrés Messi (LI - AN - ME), veremos que elas formam as mesmas letras da palavra LAMINE.

A reportagem acrescentou que basta tentar fazer o mesmo com qualquer outro nome para perceber que nem mesmo o melhor roteirista teria conseguido inventar algo semelhante.

O jornal considerou que essa coincidência representa um novo capítulo na relação única que une os astros da final da Copa do Mundo, Lamine Yamal e Lionel Messi, tendo como elo comum o Barcelona e a academia “La Masia”, enquanto a Catalunha continua sendo o lar que une as histórias dos dois.