Da Alemanha: interesse do Milan por Kamada

Segundo informações dos colegas do BILD, na Alemanha, o Milan estaria demonstrando interesse e acompanhando Daichi Kamada, meia-atacante do Crystal Palace, recém-campeão da Conference League. O contrato do jogador com o clube inglês vence neste verão e, portanto, o japonês poderá sair a título gratuito.





Não é a primeira vez que o clube rossonero demonstra interesse pelo jogador: já no verão de 2023, falava-se de uma possível transferência para Milão, que, no entanto, não se concretizou. Nas últimas semanas, o japonês tem sido protagonista absoluto com sua seleção na Copa do Mundo, tendo marcado dois gols em duas partidas: um contra a Holanda e outro contra a Tunísia.