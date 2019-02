"Curso da CBF é muito bom. Mas nas minhas férias, não", diz Renato Gaúcho

O técnico gremista irá frequentar a Granja Comary até o dia 24 de fevereiro para tirar a Licença A

Depois de se recusar a realizar o curso da CBF durante suas férias, Renato Portaluppi passou a frequentar a Granja Comary entre os dias 15 a 24 de fevereiro para obter a Licença A para treinadores.

O técnico do Grêmio fez um acordo com a direção em dezembro, e alegou que não faria as aulas naquele mês e sim no começo da temporada. É necessário ter a titulação do curso para comandar a equipe em qualquer competição da entidade.

“Sempre falei que iria fazer o curso. Não tenho nada contra. Pelo contrário, tem sido muito bom. É uma troca de ideias importante. Só que nas minhas férias, não”, declarou Portaluppi em entrevista ao SporTV.

Além do gremista, outros treinadores também estão frequentando o curso, como Lisca e Dorival Júnior. Renato destacou que a “troca de ideias” é o fator mais importante das aulas.

“Acima de tudo, são profissionais que se garantem, não têm esse problema. Essas trocas de ideia, de conhecimento, de mostrar a maneira que joga, é conhecimento. Mais importante é passar a nossa experiência aos mais jovens. É um aprendizado muito grande para eles. E, no dia a dia, a gente aprende. Não é porque são mais jovens que a gente não aprende”, disse.

Renato volta ao comando do Tricolor gaúcho para a partida contra o Veranópolis, na próxima segunda-feira (25), na Arena. Será o último compromisso do time antes da estreia na Libertadores, em 6 de março, contra o Rosario Central, na Argentina.