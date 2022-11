Cuiabá x Brasiliense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Verde

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (2), pelas quartas de final da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Cuiabá e Brasiliense se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h (de Brasília), na Arena Pantanal, em jogo válido pelas quartas de final da Copa Verde. O confronto terá transmissão ao vivo da DAZN, no streaming.

Nas oitavas de final, o Cuiabá, que atua com a equipe sub-20 no torneio, venceu o Costa Rica-MS por 2 a 0 na Arena Pantanal, enquanto o Brasiliense eliminou o Luverdense ao vencer o confronto por 1 a 0.

As duas equipes se enfrentaram na edição de 2021 da Copa Verde, ainda na segunda fase da competição. Na ocasião, as equipes empataram em 0 a 0 no tempo normal, e o Brasiliense venceu nos pênaltis por 7 a 6, eliminando o Cuiabá.

Prováveis escalações

Escalação do provável CUIABÁ: Vinícius Peruchi; Thainan, João Maranini, Lucas Evangelista e Léo Herrero; Lucão, Bedeu e Marco Antônio; Rikelme, Guilherme Sônego e Kennyd.

Escalação do provável BRASILIENSE: Edmar Sucuri; Jonathan Bocão, Gustavo Henrique, Railon e Aloisio; Aldo, Zotti, Diogo Sodré; Luquinhas, Hernane Brocador e Tobinha. .

Desfalques

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Brasiliense

Tarta, suspenso, desfalca a equipe visitante.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 2 de novembro de 2022

• Horário: 21h (de Brasília)

• Local: Arena Pantanal - Cuiabá, MT