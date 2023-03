Cuiabá x Luverdense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Mato-Grossense

Equipes entram em campo neste sábado (1), pelo jogo de volta do estadual; veja como acompanhar na TV

Cuiabá e Luverdense se enfrentam na tarde deste sábado (1), na Arena Pantanal, às 16h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mato-Grossense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Centro América, na TV aberta.

No meio de semana, o Cuiabá perdeu para o Goiás e caiu na semifinal da Copa Verde. Assim, precisa se restabelecer para focar no estadual, onde é o atual campeão e também está invicto nesta edição. Se o Dourado vencer por qualquer placar, já garante a classificação para a final contra o União Rondonópolis.

Após um empate sem gols no primeiro jogo, o Luverdense precisa vencer fora de casa para avançar no tempo regulamentar. Em caso de nova igualdade, a definição do finalista vai para a disputa de pênaltis. Em cinco duelos como visitante na competição, o Verdão soma três vitórias e duas derrotas

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, João Maranini e Mateusinho; Denilson, Ronald e Ceppelini; Jonathan Cafu, Isidro Pitta e Wellington Silva. Técnico: Ivo Vieira.

Luverdense: Guilherme Prezzi; Alex Santos (Felipe Tavares), Gustavo, Rodrigo Paganelli e Yan; Paulinho, Gui Vieira e Caio Mello; Cris Magno, Daniego e Mateus (William). Técnico: Betinho.

Desfalques

Luverdense

Diego Macedo está suspenso.

Cuiabá

Alan Empereur está lesionado.

Quando é?