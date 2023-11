Cuiabá x Fortaleza: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (12), na Arena Pantanal; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cuiabá enfrentará o Fortaleza neste domingo (12), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

No meio da tabela, com 44 pontos, o Cuiabá vem de vitória sobre o Bahia por 3 a 0. Para o confronto, o técnico António Oliveira poderá contar com os retornos de Fernando Sobral, que cumpriu suspensão na última rodada.

Do outro lado, o Fortaleza, com 43 pontos, chega pressionado em busca da recuperação após quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos disputados no Brasileirão. O atacante Machuca, que cumpriu suspensão no empate com o Athletico-PR em 1 a 1, retorna.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Fortaleza soma sete vitórias, contra quatro do Fortaleza, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Cuiabá venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e PK; Raniele, Fernando Sobral e Denilson (Filipe Augusto); Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson.. Técnico: António Oliveira.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Pochettino; Marinho, Machuca e Lucero. Técnico: Vojvoda.

Desfalques

Cuiabá

Rikelme, suspenso, e Ronald, que pertence ao Fortaleza, são desfalques.

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Quando é?