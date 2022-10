Cuiabá x Costa Rica-MS onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Verde

Equipes estreiam na edição de 2022 da competição neste sábado (29); veja como acompanhar na TV e na internet

Cuiabá e Costa Rica-MS se enfrentam neste sábado (29), às 17h (de Brasília), na Arena Pantanal, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Verde. O confronto terá transmissão ao vivo da DAZN, no streaming.

O Cuiabá disputa a competição com atletas do sub-20, comandados pelo treinador César Bueno, também da equipe sub-20 do Dourado. A equipe também contará com atletas que foram campeões do Brasileirão de Aspirantes em setembro. A equipe mato-grossense, que ganhou o torneio em 2015 e 2019, busca o seu terceiro título da Copa Verde.

Já o Costa Rica volta a campo depois da eliminação na Série D do Campeonato Brasileiro, em julho. A equipe disputa a Copa Verde pela segunda vez em sua história.

Prováveis escalações

Escalação do provável CUIABÁ: Peruchi, Leo Herrero, Ricardo, Lucas Evangelista, Guilherme Brandão, Gustavo, Marcos Rondon, Kauã, Rikelme, Marco Antônio e Juliano.

Escalação do provável COSTA RICA-MS: Rodolfo, Raylan, Rafael Cardoso, Michael, Diego Bispo, André, Flaviano, Everton Sena, Wesley Pereira, Joilson Lukaku e Bruninho.

Desfalques

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Costa Rica-MS

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 29 de outubro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Arena Pantanal - Cuiabá-MT