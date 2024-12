Cuiabá x Corinthians: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25), na Arena Pantanal; veja como acompanhar na TV e na internet

Cuiabá e Corinthians se enfrentam na noite desta quarta-feira (25), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, (veja a programação completa aqui).

Embalado com duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos no Brasileirão, o Cuiabá aparece no meio da tabela, com 31 pontos conquistados. Preservado nos últimos dois jogos após choque na cabeça, Uendel pode reforçar a equipe contra o Timão.

Do outro lado, o Corinthians, que vem de empate com o América-MG em 1 a 1, segue próximo da zona de rebaixamento. Com 33 pontos, está a três do Vasco, equipe que abre o Z-4.

Maycon, que cumpriu suspensão contra o Coelho, retorna no lugar de Fausto Vera ou Gabriel Moscardo.

Em cinco jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma três vitórias, contra uma do Cuiabá, além de um empate. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Lucas Mineiro; Derik Lacerda, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Fausto Vera, Maycon e Renato Augusto; Ruan Oliveira, Pedro e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

Desfalques

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Paulinho segue machucado.

Quando é?