Cuiabá x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (22), pela 11ª rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

O Botafogo recebe o Cuiabá na noite desta quinta-feira (22), a partir das 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Após a vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0, o Botafogo volta a campo brigando pela liderança do Brasileirão. No momento, o Alvinegro soma 24 pontos, registrando oito vitórias e dois empates. No próximo domingo (25), a equipe terá pela frente o Palmeiras no Allianz Parque.

Do outro lado, o Cuiabá, com 12 pontos, chega embalado com duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos disputados. Na última rodada, empatou com o Corinthians por 1 a 1.

Em cinco jogos disputados entre as equipes, o Cuiabá soma três vitórias, contra uma do Botafogo, além de um empate. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o Cuiabá venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Raniele, Fernando Sobral e Ceppelini; Wellington Silva e Deyverson. Técnico: Antonio Oliveira.

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Lucas Fernandes, Júnior Santos e Victor Sá; Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

Desfalques

Cuiabá

Uendel e PK seguem em transição física.

Botafogo

Lucas Fernandes, Matias Segovia, Danilo Barbosa, Patrick de Paula, Gabriel Pires e Matías Segovia são desfalques.

Quando é?