Cuiabá avança por contratação de André, ex-Sport

O Cuiabá avançou pela contratação do atacante André, ex-Sport. A GOAL apurou que existe um acordo verbal entre clube e jogador por um contrato de uma temporada. A expectativa é de que a assinatura do vínculo aconteça ainda nesta semana e a transferência seja concluída.

A informação da negociação foi noticiada pelo jornalista Lucas Rossafa e confirmada pela GOAL.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

André está livre no mercado da bola desde a saída do Sport, rebaixado para a Série B. Se tudo ocorrer como o planejado, o atacante de 31 anos se juntará a nomes como Rodriguinho (ex-Bahia) e Valdivia (ex-Avaí).

Na última temporada, André fez dois gols em 20 jogos pelo Sport. Em entrevista ao ge, o atacante deu declarações fortes sobre a saída do Leão.

“Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Cuidar do extracampo, jogar futebol. Foi o que eu falei para o pessoal. Não estava conseguindo ser babá, diretor e ainda fazer gol. Então estava me atrapalhando. Estava me prejudicando e para não prejudicar o clube, eu preferi sair”.