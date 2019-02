Cuca minimiza tratamento e diz que pode estrear no São Paulo antes do previsto

Treinador poderá comandar o elenco somente em abril devido recomendações médicas; Mancini treinará o time até o retorno de Cuca

Apresentado nesta segunda-feira (18), no centro de treinamento do São Paulo, na Barra Funda, Cuca demonstrou otimismo em comandar a equipe e ressaltou estar vivendo um sonho em retornar ao clube após 15 anos.

Devido a um problema de saúde, o treinador poderá assumir o comando do elenco somente em abril. Com data prevista para 15 de abril, Cuca foi questionado sobre a saúde e destacou ter plenas condições em comandar o São Paulo, até mesmo assumir o cargo antes do previsto.

"Não tenho problema nenhum. Estou fazendo um tratamento para não ter problema futuro. Quero viver muito tempo, estar com minha neta, trabalhando. Precisei dar uma cuidada. Estou em fase final desse tratamento. Do jeito que estou me sentindo, acho que vai antes de dois meses“, disse.



(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

O treinador ressaltou o desejo de trabalhar com o elenco paulista o quanto antes, porém explicou sobre o tratamento de saúde e novamente comentou sobre a possível estreia antecipada: “Venho muito energizado, queria muito estar amanhã no campo, mas infelizmente não posso. Tenho um final de tratamento que começou em 5 de dezembro. Que eu esteja 100% apto. Acho que não vou esperar até o final desse tratamento, vou dar uma “antecipadinha”, porque sinto que estou bem bom (risos)", brincou.

Cuca fará a segunda passagem pelo São Paulo. Técnico do time em 2004, chegou às semifinais da Libertadores daquela edição mas foi eliminado para o Once Caldas. Meses depois, acabou deixando a equipe que se tornaria campeão da Libertadores e Mundial Interclubes em 2005.

“Tenho lembrança de estar aqui depois de 15 anos. Muita coisa passa ao longo de todo esse tempo, e a gente mata a saudade hoje aqui. Particularmente, estou muito feliz e animado em voltar ao São Paulo Futebol Clube, onde passei em 2004, ajudei um pouquinho na montagem, junto com o Juvenal e o Marcelo Portugal. Time que ganhou tudo que disputou. Hoje, poder estar voltando, mesmo num momento complicado”.



(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Eliminado na Pré-libertadores para o Talleres e com a derrota para o Corinthians, por 2 a 1, no último domingo (17), o Tricolor não vive bom momento. Por sua vez, Cuca disse saber o que a torcida está passando e pediu para que confiem em seu trabalho: “Para a torcida, eu entendo perfeitamente o que a torcida do São Paulo passa hoje. O São Paulo acostumado a não ficar um, dois anos sem ganhar, e agora está há um tempo sem ganhar”.

“Em 2004, quando me trouxeram, a gente montou um elenco forte. Eu falaria para o torcedor ter confiança no meu trabalho, no do Raí, no Leco, no Mancini, que a gente vai ter uma sequência boa. Vamos tentar neste ano buscar um título. É difícil? É, mas a gente tem condição. O time do São Paulo é bom", ressaltou.

Por fim, comentou sobre o vínculo com o São Paulo válido até 2020: "Quando faço meus contratos, não ponho multa rescisória de nenhum lado. Você não fica preso por dinheiro. Não vim por dinheiro, vim pelo desafio e pela grandeza do São Paulo. Tenho certeza de que a gente vai fazer um trabalho bom."