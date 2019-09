Cuca favorito: quem deve ser o substituto do demitido Oswaldo no Fluminense?

Ex-treinador do São Paulo é o favorito da diretoria do Fluminense para a vaga de Oswaldo de Oliveira, demitido na manhã desta sexta-feira (27)

Cuca é o favorito de Celso Barros, vice-presidente de futebol, para assumir o . Depois de pedir demissão do na tarde dessa quinta-feira (26), o técnico já foi procurado pelo homem forte do futebol tricolor e pode se mudar para as Laranjeiras em breve.

Eduardo Uram, empresário do treinador, descartou uma mudança imediata para o Rio de Janeiro.

"O Cuca acabou de se desligar do São Paulo. Não faria sentido algum ele chegar em seguida em um clube, seja este clube o Fluminense, o ", disse ao Globo Esporte.

Em que pese a declaração do agente, Cuca já foi procurado pela diretoria do Fluminense para conversar sobre uma possível ida para o clube. O técnico ainda não descartou a volta a terras cariocas. Porém, também não deu uma resposta definitiva.