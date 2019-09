CT do Vasco tem 'vaquinha' recorde no Brasil após arrecadar R$ 2 milhões

Campanha já conta com mais de 18 mil doadores; clube espera levantar mais R$ 4 milhões em futuras etapas

A "vaquinha online" criada pelo para arrecadar recursos para construir o seu centro de treinamento já bateu recordes em apenas 10 dias. O portal Uol divulgou que a campanha é a mais lucrativa e tão curto prazo e a que mais tem contribuintes, com mais de 18 mil pessoas participando.

É a maior campanha de crowdfunding já registrada no . Crowdfunding é o termo em inglês para financiamento coletivo. De acordo com o Kickante, site que hospeda o projeto vascaíno, o recorde anterior pertencia ao gamer brasileiro de RPG "Tormenta 20", com arrecadação de 1,7 milhões de reais.

Dos R$ 6 milhões pretendidos pelo Vasco, o clube já arrecadou R$ 2 milhões somente na primeira fase de quatro previstas, um terço do valor total. Essa verba inicial já será usada para iniciar os serviços de terraplanagem no terreno cedido pela prefeitura do Rio de Janeiro.

A segunda etapa do projeto já começou, mas de forma menos entusiasta. A missão agora é conseguir mais R$ 1,5 milhão, usados para fazer o primeiro campo e os muros. Mas somente 7% desse valor foi arrecadado até o final desta reportagem. Vale lembrar que o centro de treinamento vascaíno será muito próximo ao do rival , na Barra da Tijuca.

O projeto final prevê a construção de sete campos, incluindo um mini estádio com capacidade de 2 mil pessoas para jogos da base. Mas o dinheiro da "vaquinha online" será usado para apenas dois campos.

Quem quiser contribuir com a campanha vascaína pode fazer sua doação no site oficial da "vaquinha". As doações podem ser feitas a partir de R$ 10. Há possibilidade de doar um determinado valor e ganhar uma "recompensa" do clube, que vai desde um mero agradecimento no site oficial até o título de benfeitor remido do clube e o nome em um mural de azulejos no CT.