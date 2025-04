CSA x Náutico: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes ainda não venceram na Terceira Divisão do Brasileirão; veja onde assistir ao duelo

CSA e Náutico se enfrentam neste sábado (26), às 19h30 (horário de Brasília), pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo será no Estádio Rei Pelé, em Maceió, com transmissão ao vivo do DAZN e do canal Nosso Futebol, no pay-per-view e na TV fechada (clique aqui e confira a programação diária).

Ainda sem vencer na Série C, o CSA tenta deixar para trás o início de ano turbulento, que incluiu a eliminação na semifinal do Campeonato Alagoano. Apesar disso, o Azulão segue bem posicionado na luta por uma vaga no mata-mata da Copa do Nordeste. Vencer neste sábado é essencial para encerrar a sequência de três jogos em casa sem vitórias, entrar na zona de classificação para a Segunda Divisão e embalar para o duelo contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (30), pela terceira fase da Copa do Brasil.

Do outro lado, o Náutico vive situação semelhante. São dois jogos sem vencer na Terceirona, além da eliminação para o Retrô na semifinal do Campeonato Pernambucano. Um triunfo fora de casa em Maceió pode tirar o Timbu da zona de rebaixamento e resgatar a confiança da equipe, que encara o São Paulo na próxima terça-feira (29), também pela Copa do Brasil.

CSA e Náutico já se enfrentaram em 2025, pela Copa do Nordeste, com goleada alagoana por 4 a 1 no Rei Pelé. Os pernambucanos, inclusive, não vencem o confronto direto desde 2021, quando ganharam por 1 a 0 na Série B. Ambos os clubes buscam seu segundo título da Série C: o CSA foi campeão em 2017, e o Náutico em 2019.

Prováveis escalações

CSA: Gabriel Felix; Felipe Albuquerque, Betão, Marcão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Vander e Guilherme Cachoeira; Brayann e Igor Bahia. Técnico: Higo Magalhães.

Náutico: Muriel; Marcos Ytalo, João Maistro, Carlinhos e Luiz Paulo; Igor Pereira, Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Vinícius e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Desfalques

CSA

Sem desfalques confirmados.

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Quando é?