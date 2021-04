Cruzeiro vence o Atlético-MG e usa até o Raja Casablanca para comemorar

A Raposa não era favorita no clássico disputado no Mineirão... e a vitória levantou bastante emoção do lado celeste

O Cruzeiro não poupou nada nas comemorações pela vitória sobre 1 a 0 sobre o Atlético-MG, em clássico válido pelo estadual. Vivendo um dos piores momentos de sua história, com queda para a Série B do Brasileirão em 2019 e permanência na segunda divisão para a atual temporada, a Raposa vive uma crise econômica que parece ser a antítese de um Galo recheado de contratações estrelares para almejar grandes conquistas.

Mas é como diz a famosa frase: “clássico é clássico... e vice-versa”. O Cruzeiro contou com uma defesaça de Fábio além do gol marcado por Airton para comemorar o triunfo sobre o grande rival. E em meio a toda a narrativa da semana, que dava amplo favoritismo para os alvinegros, ter deixado o Mineirão com uma vitória teve um sabor especial por causa de tudo isso que envolveu o encontro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Isso ficou evidente com a emoção da TV oficial do Cruzeiro na comemoração, com os membros da equipe de narração subindo uns sobre os outros, mas em outras provocações direcionadas ao Atlético-MG nas redes sociais da equipe celeste.

Uma delas foi direcionada ao meia atleticano Nacho Fernández, com a conta Cruzeirense subindo uma foto de um pote de nachos (tortilha de milho) e exaltando o goleiro Fábio, um de seus maiores ídolos.

Depois de um clássico tenso, o estagi vai relaxar um pouco por aqui 😅



Pós-jogo ao vivo tá rolando lá no nosso YouTube!

📺 https://t.co/ZIXTEa4aX2 pic.twitter.com/TAXI5MNqKy — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 11, 2021

A provocação atravessou o oceano Atlântico, retuitando uma mensagem sobre a vitória por 3 a 0 do Raja Casablanca, do Marrocos, sobre o Pyramids, do Egito, em duelo válido pela Taça das Confederações da CAF. O Raja, vale lembrar, foi o time que eliminou o Atlético-MG na semifinal do Mundial de Clubes de 2013.

O domingo também foi de vitória dos nossos parceiros do @RCAofficiel 💙💚#DimaRaja https://t.co/s2x6yM6p67 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 11, 2021

“O domingo também foi de vitória para os nossos parceiros do Raja”, escreveu o Cruzeiro nas redes sociais. Horas depois, a conta do Raja devolveu a gentileza.