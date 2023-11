Cruzeiro x Vasco: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), no Mineirão; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo direto contra o rebaixamento, Cruzeiro e Vasco se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), a partir das 19h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Depois de três derrotas seguidas, o Cruzeiro venceu o Fortaleza por 1 a 0 e agora busca emplacar a segunda vitória consecutiva para se afastar da zona de rebaixamento. Para o confronto, o técnico Paulo Autuori terá os retornos de Neris e Matheus Jussa.

Do outro lado, o Vasco chega embalado com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos disputados. O Cruz-Maltino se encontra na 15ª colocação, acumulando 40 pontos em 33 partidas, assim como a Raposa, que está na 16ª posição, com a mesma pontuação e número de jogos.

Mais artigos abaixo

Para o confronto fora de casa, o técnico Ramón Díaz não poderá contar com Paulo Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Puma Rodríguez e Robson brigam pela posição, enquanto Vegetti, Gabriel Pec e Medel estão confirmados entre os titualres.

Em 82 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 33 vitórias, contra 21 do Vasco, além de 28 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, a equipe mineira venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castan e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Mateus Vital; Nikão, Bruno Rodrigues e Rafael Papagaio. Técnico: Paulo Autuori.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Robson Bambu), Maicon, Medel e Lucas Pithon; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Gabriel Pec, Vegetti e Alex Teixeira. Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques

Cruzeiro

Lucas Silva, em transição física, está fora.

Vasco

Paulo Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque.

Quando é?