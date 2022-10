Cruzeiro faz planos de usar Marquinhos Cipriano em 2023

Jogador tem contrato com o clube até julho de 2023. Ele está nos planos de Paulo Pezzolano para o próximo ano, mas ainda não foi chamado para renovar

O Cruzeiro faz planos para utilizar Marquinhos Cipriano em 2023, como soube a GOAL. O jogador, que atua como lateral esquerdo e atacante, está nos planos da comissão técnica de Paulo Pezzolano para a próxima temporada.

O atleta de 23 anos ficará livre no mercado da bola ao fim do contrato com os mineiros, que se encerra em junho de 2023. A diretoria cruzeirense, contudo, ainda não o procurou para discutir a extensão do vínculo.

Marquinhos Cipriano deve ter mais chances no primeiro semestre do próximo ano, quando o Cruzeiro disputará o Campeonato Mineiro e as primeiras fases da Copa do Brasil.

O jogador pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e teve o contrato suspenso até junho de 2023 por causa da invasão da Rússia ao país. A permissão foi concedida pela FIFA, e ele não tem obrigação de estender o compromisso. Portanto, ficará livre para firmar vínculo com outro clube a partir de julho. O mais provável é que ele siga na Toca da Raposa II.

O estafe de Marquinhos Cipriano tem boa relação com a atual gestão cruzeirense, liderada por Ronaldo Fenômeno. Por isso, há bastante otimismo sobre a sequência do atleta.

Em 2022, o jogador soma 166 minutos em campo em cinco partidas. No período, ele deu uma assistência e foi titular em duas oportunidades.