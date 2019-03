Libertadores: Cruzeiro tem jogo adiado de novo por problema para rival deixar a Venezuela

Conmebol confirma novo adiamento da partida entre Raposa e Deportivo Lara, marcada para esta quinta-feira (14). Duelo deve acontecer em 27 de março

O teve a partida contra o , da , novamente adiada pela Conmebol. O jogo que estava inicialmente marcado para esta quarta-feira (13), às 19h15 (de Brasília), foi remarcado para o dia seguinte, no mesmo horário. No entanto, como a delegação não chegou ao , a entidade optou pela nova mudança.

A princípio, não há uma data definitiva para o confronto que ocorrerá no Mineirão. Contudo, a Goal Brasil apurou com pessoas ligadas à Conmebol que o mais provável é que ocorra em 27 de março (quarta-feira). O horário será mantido.

Se o clube venezuelano não for à capital mineira na nova data, a Conmebol deverá conceder vitória ao Cruzeiro.

A Federação Mineira de Futebol (FMF) aguarda um documento com a decisão da entidade sul-americana para confirmar a data do jogo entre Tupi e Cruzeiro, pela 10ª rodada do Estadual. O jogo seria no domingo se houvesse o duelo contra o Lara, nesta quinta-feira. No entanto, sem o confronto, o compromisso deve voltar para sábado.