Cruzeiro faz proposta salarial e tenta acordo por Bruno Valdez

Zagueiro de 30 anos está perto de acertar a saída do América, do México, e os mineiros fizeram proposta salarial de US$ 700 mil por temporada

O Cruzeiro fez uma proposta formal pela contratação de Bruno Valdez, zagueiro paraguaio que deve deixar o América, do México, antes do término do contrato, em 30 de junho de 2023. A oferta é para o pagamento de salários, já que o jogador negocia para ficar livre no atual mercado da bola.

Os mineiros propuseram US$ 700 mil (R$ 3,8 milhões na cotação atual) por ano ao jogador, como soube a GOAL. O valor é bruto e inclui impostos — o defensor, portanto, teria uma remuneração de R$ 292 mil por mês na Toca da Raposa II.

A quantia oferecida pelo Cruzeiro tornou-se um impasse para as tratativas. Bruno Valdez pede US$ 1 milhão (R$ 5,48 milhões) livres de impostos por temporada para jogar no Brasil. Isso significa uma remuneração de cerca de R$ 420 mil mensais.

Aos 30 anos, o zagueiro está disposto a voltar à América do Sul na janela de transferências. As tratativas para que fique livre do América, do México, estão próximas de um desfecho. Nesta temporada, ele foi pouco usado pelo time, entrando em campo por oito vezes, somando 545 minutos, e uma assistência.