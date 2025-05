Cruzeiro x Palmeiras, Santos x Botafogo e o que mais você precisa saber sobre a 11ª rodada do Brasileirão 2025

Confira mais informações sobre a rodada de número 11 do Campeonato Brasileiro

Passadas 10 rodadas, o Brasileirão 2025 começa a ver seus clubes se firmando em setores distintos da classificação e algumas disputas sendo desenhadas.

Além disso, com o Mundial de Clubes da Fifa se aproximando, os times buscam chegar para a pausa no Brasileirão da melhor maneira possível na tabela.

Abaixo, a GOAL mostra alguns destaques da 11ª rodada do Brasileirão 2025.

Duelo que pode valer a liderança

Derrotado pelo Flamengo na última rodada, o Palmeiras se manteve na liderança, mas viu outros clubes encostarem. Um deles é o Cruzeiro, que vem em ascensão no campeonato e enfrenta justamente o Verdão. Separados por apenas dois pontos, uma vitória da Raposa pode colocá-la na ponta, inclusive, caso o Rubro-Negro não vença o Fortaleza.

Santos e Botafogo é outro duelo que vale prestar a atenção. Um triunfo aí faria bem para os dois lados, já que ambos buscam se firmar no campeonato. Depois de vencer o Vitória, o Peixe tenta um segundo resultado positivo para até deixar a zona de rebaixamento, caso outros resultados da rodada ajudem.

Contraste no duelo entre promovidos

Após conquistarem juntos o acesso em 2024, Mirassol e Sport se enfrentam em momentos distintos. Se o time do interior paulista, estreante na elite nacional, faz uma sólida campanha até aqui, ocupando a nona colocação com 14 pontos, o Sport decepciona. Afundado na lanterna do campeonato com apenas três pontos, o clube pernambucano tenta derrubar o rótulo de único que ainda não venceu neste Brasileirão.

Jogos da 11ª rodada

A 11ª rodada do Brasileirão 2025 começa no sábado (31 de maio) com duas partidas. Enquanto Bahia x São Paulo abrem os trabalhos às 18h30, Vasco x RB Bragantino jogam às 21h.

Os outros oito jogos acontecem no domingo (1º de junho). Mirassol x Sport se enfrentam às 11h. Santos x Botafogo e Juventude x Grêmio medem forças às 16h. Flamengo x Fortaleza, Corinthians x Vitória e Ceará x Atlético-MG entram em campo às 18h30. Cruzeiro x Palmeiras, por sua vez, jogam às 19h30 e Internacional x Fluminense fecham a rodada às 20h30.

