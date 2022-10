Novorizontino x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Novorizontino precisa de apenas um empate para seguir na Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV

Dependendo apenas de si para seguir na Série B, o Novorizontino recebe o Cruzeiro na noite desta quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), no Jorge de Biasi. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Abrindo a zona de rebaixamento com 41 pontos, o Novorizontino pode confirmar a permanência na divisão se empatar com o Cruzeiro, já garantido na Série A.

"Chegamos nessa fase dependendo exclusivamente de nós, dos nossos próprios resultados. É a nossa final, uma vitória garante a permanência, por isso precisamos ter foco. O trabalho está sendo muito intenso nesses dias", afirmou o zagueiro Ligger.

Wálber, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, pode ser substituído por Joílson na defesa ao lado de Ligger.

Do outro lado, o Cruzeiro, com 72 pontos, vem de um empate e três derrotas no últimos quatro jogos da Segundona.

"Contra o Novorizontino, vamos ver, capaz de jogar alguns meninos que queremos ver, mas, no último jogo, vamos jogar uma final aqui dentro", afirmou o técnico Pezzolano.

"A torcida tem que ficar tranquila que no último jogo vamos estar todos juntos e vamos ganhar esse jogo. No último jogo, vamos jogar uma final aqui dentro, porque merecem terminar ganhando, merecem levantar a taça com um resultado positivo. Todos. Esse jogo vai ter intensidade, vai ter tudo.", completou.

Prováveis escalações

Escalação do provável NOVORIZONTINO: Vinicius Almeida; Lepu, Joilson, Ligger, Paulinho, Jhony, Bochecha, Danielzinho, Diego Torres, Ramón Martinez, Douglas Baggio.

Escalação do provável CRUZEIRO: Gabriel Mesquita; Geovane Jesus, Lucas Oliveira, Eduardo Brock, Pedro Castro; Willian Oliveira, Jajá, Matheus Xavier, Bruno Rodrigues; Luvannor, Breno (Lincoln).

Desfalques

Novorizontino

Wálber, suspenso, está fora.

Cruzeiro

Rafael Cabral, Filipe Machado, Daniel Jr e Edu, suspensos, Wesley Gasolina, Neto Moura, Chay, e Rafa Silva, lesionados, estão fora do penúltimo jogo.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 27 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Jorge de Biasi – Novo Horizonte, SP

• Arbitragem: MARCELO DE LIMA HENRIQUE (árbitro), NAILTON JUNIOR e RENAN AGUIAR (assistentes), THIAGO LUIS SCARASCATI (quarto árbitro) e RAFAEL TRACI (AVAR)